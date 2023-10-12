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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ ГТК БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ СТРАН СНГ


12:07 13.10.2023

Делегация Государственного таможенного комитета (ГТК) во главе с председателем Владимиром Орловским приняла участие в очередном заседании Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ, которое прошло в Душанбе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, таможенной службой Беларуси инициированы для рассмотрения вопросы, касающиеся практики применения навигационных пломб в целях отслеживания перевозок, ввоза физическими лицами отдельных видов товаров, подходов по указанию в таможенных декларациях некоторых сведений о товарах.

На заседании рассмотрен ряд проектов соглашений, касающихся порядка проставления на транспортных и коммерческих документах печатей и штампов таможенных органов, подготовки кадров для таможенных служб, функционирования Центра экспертиз и исследований в таможенных целях таможенных служб стран СНГ. Участники заседания также обсудили план работы СРТС СНГ на 2024 год. Всего было рассмотрено 12 вопросов.

На площадке Совета состоялась встреча руководителей таможенных служб Беларуси и Таджикистана. Во время встречи были утверждены технические условия информационного взаимодействия между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Таможенной службой при правительстве Таджикистана в рамках системы содействия взаимной торговле.
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