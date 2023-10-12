Образовательные инновации БГУ представили на Международной выставке и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения эпохи могущественного государства», которые проходили 10-12 октября в Ашхабад (Туркменистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в рамках выставки были презентованы образовательные возможности университета для учащихся школ, студентов и сотрудников учреждений образования Туркменистана. В частности, посетители смогли ознакомиться с видеороликами об университете и образовательных услугах, условиях обучения и проживания иностранных обучающихся.

Также программа мероприятий включала профориентационные беседы с туркменской молодежью для определения уровня владения абитуриентами русским языком и выявления наиболее популярных и востребованных направлений обучения.

Образовательные программы БГУ представлены в рамках коллективной тематической экспозиции «Образование в Беларуси».

Организаторами мероприятия выступают министерства здравоохранения и медицинской промышленности, образования Туркменистана и Государственный комитет по физкультуре и спорту Туркменистана.