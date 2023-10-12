Беларусь и Челябинская область подписали ряд контрактов на поставку техники. Документы подписаны во время визита 10-11 октября правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко в российский регион.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, пописаны соглашение между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ОАО «МТЗ» на поставку тракторов, контракт на поставку техники ОАО «Амкодор» между ООО «Амкодор-Урал» и компанией «Белмаш-Урал», контракт на поставку лифтов производства ОАО «Могилевлифтмаш» в адрес ООО «Белур».

«Беларусь и Челябинская область - давние и надежные партнеры. Цифры взаимной торговли между нашими регионами демонстрируют неплохую динамику. В текущем году мы нацелены поддерживать заданный темп, увеличив взаимные поставки и активизировав промышленную кооперацию», - отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.