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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПОЖАЛОВАЛАСЬ В ЮНЕСКО НА «НЕЗАКОННЫЕ» ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ


09:05 13.10.2023

Делегация Беларуси участвует в 217-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая проходит с 4 по 18 октября 2023 г. в Париже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе пленарного заседания 10 октября 2023 г. заместитель постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО Кирилл Грушевский обратил внимание на то, что одним из факторов, подрывающих глобальную продовольственную безопасность, является «незаконное применение западными странами односторонних принудительных мер в отношении Беларуси», в том числе «блокирование Литвой выхода к морю для белорусских калийных удобрений в нарушение Конвенции ООН по морскому праву и других международных документов».

Кирилл Грушевский также отметил важность принятого в сентябре текущего года Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО решения, в котором выражена крайняя обеспокоенность строительством Польшей пограничного барьера в Беловежской пуще, а также содержится призыв в срочном порядке пригласить на объект миссию экспертов для оценки негативного воздействия заграждения.

Реагируя на выступления отдельных иностранных делегаций, представитель Беларуси подчеркнул, что «деятельность нашей страны по оздоровлению и реабилитации детей из районов, затронутых вооруженным конфликтом в Украине, носит исключительно добровольный и открытый характер».

Белорусская делегация также выразила озабоченность в связи с «нарастающей политизацией ЮНЕСКО» и попытками отдельных стран использовать площадку организации для обсуждения вопросов, не входящих в ее компетенцию.
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