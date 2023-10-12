Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 13 октября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, заседания пройдут в узком и расширенном составах. Лукашенко представит «позицию и предложения нашей страны по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества».

Ожидается, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений.

На расширение потенциала Содружества и повышение его роли на международной арене направлен вопрос повестки дня об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ.

Запланировано также внесение ряда изменений в правовые акты СНГ, обсуждение вопросов актуальной проблематики по широкому спектру тем.

В рамках саммита будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества между странами - в ходе встреч, переговоров и взаимодействия глав государств.