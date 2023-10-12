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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ В БИШКЕКЕ
13:59 12.10.2023
Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 13 октября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, заседания пройдут в узком и расширенном составах. Лукашенко представит «позицию и предложения нашей страны по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества».
Ожидается, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений.
На расширение потенциала Содружества и повышение его роли на международной арене направлен вопрос повестки дня об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ.
Запланировано также внесение ряда изменений в правовые акты СНГ, обсуждение вопросов актуальной проблематики по широкому спектру тем.
В рамках саммита будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества между странами - в ходе встреч, переговоров и взаимодействия глав государств.
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