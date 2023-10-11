Делегация Псковского областного клинического онкологического диспансера во главе с главврачом Александром Юровым в эти дни находится с рабочим визитом в Витебской области.

Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, врачи знакомятся с деятельностью Витебского областного клинического онкологического диспансера и перенимают опыт коллег.

Состоялась встреча с начальником главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаилом Вишневецким.

Как отметил руководитель Витебского облздрава, коллегам есть, чему поучиться друг у друга и чем поделиться. Совместные проекты помогут продвинуться быстрее и быть более производительными как в решении схожих проблем, так и в совершенствовании технологий лечения и профилактики онкозаболеваний.