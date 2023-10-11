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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕДИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ПСКОВА
12:39 12.10.2023
Делегация Псковского областного клинического онкологического диспансера во главе с главврачом Александром Юровым в эти дни находится с рабочим визитом в Витебской области.
Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, врачи знакомятся с деятельностью Витебского областного клинического онкологического диспансера и перенимают опыт коллег.
Состоялась встреча с начальником главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаилом Вишневецким.
Как отметил руководитель Витебского облздрава, коллегам есть, чему поучиться друг у друга и чем поделиться. Совместные проекты помогут продвинуться быстрее и быть более производительными как в решении схожих проблем, так и в совершенствовании технологий лечения и профилактики онкозаболеваний.
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