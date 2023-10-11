Находящиеся на территории Израиля клиенты компании МТС могут бесплатно звонить по номеру для экстренной связи с посольством Беларуси в Тель-Авиве (+972-50) 521-48-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, бесплатные исходящие звонки на горячую линию посольства Беларуси в Тель-Авиве доступны по 31 октября 2023 года для абонентов всех тарифных планов МТС для физических лиц и корпоративных клиентов, которые находятся в международном роуминге в Израиле и зарегистрировались в сетях одного из местных мобильных операторов: Cellcom, Hot Mobile, Partner, Pelephone.