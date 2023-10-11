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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АБОНЕНТЫ МТС В ИЗРАИЛЕ МОГУТ БЕСПЛАТНО ЗВОНИТЬ НА СПЕЦНОМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ С ПОСОЛЬСТВОМ БЕЛАРУСИ
11:11 12.10.2023
Находящиеся на территории Израиля клиенты компании МТС могут бесплатно звонить по номеру для экстренной связи с посольством Беларуси в Тель-Авиве (+972-50) 521-48-19.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, бесплатные исходящие звонки на горячую линию посольства Беларуси в Тель-Авиве доступны по 31 октября 2023 года для абонентов всех тарифных планов МТС для физических лиц и корпоративных клиентов, которые находятся в международном роуминге в Израиле и зарегистрировались в сетях одного из местных мобильных операторов: Cellcom, Hot Mobile, Partner, Pelephone.
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