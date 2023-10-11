Заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова и заместителя главы российского региона Ивана Куцевляка состоялось 11 октября в Челябинске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе заседания стороны обсудили вопросы торгово-экономического, научно-технического и промышленного сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в области сельского хозяйства и образования.

«За последние 2 года нам удалось резко нарастить взаимный товарооборот, который в целом к уровню прошлых лет вырос более чем на 50%. Положительный тренд сохраняется и в этом году: взаимная торговля выросла на 15,5%, в основном за счет увеличения поставок белорусской продукции», - подчеркнул глава МАРТ.