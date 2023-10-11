Делегация Беларуси во главе с заместителем министра связи и информатизации Анной Рябовой примет участие в международном IT форуме Digital bridge-2023, который пройдет 12-13 октября в Астане (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, на форуме будут доступны панельные сессии, круглые столы, воркшопы, выставки региональных IT-хабов и IT-школ, зоны VC и робототехники, ярмарка вакансий в метавселенной и многое другое.

Традиционно на площадке форума пройдет пленарное заседание с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Наибольший интерес ожидается от панельной сессии "GOVSTACK: ускорение цифровой трансформации" и "AI и логистика".