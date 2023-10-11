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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ IT ФОРУМЕ В АСТАНЕ
13:25 11.10.2023
Делегация Беларуси во главе с заместителем министра связи и информатизации Анной Рябовой примет участие в международном IT форуме Digital bridge-2023, который пройдет 12-13 октября в Астане (Казахстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, на форуме будут доступны панельные сессии, круглые столы, воркшопы, выставки региональных IT-хабов и IT-школ, зоны VC и робототехники, ярмарка вакансий в метавселенной и многое другое.
Традиционно на площадке форума пройдет пленарное заседание с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Наибольший интерес ожидается от панельной сессии "GOVSTACK: ускорение цифровой трансформации" и "AI и логистика".
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