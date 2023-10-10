Беларусь будет поставлять в Новосибирскую область корма для рыбы производства ЗАО «БНБК». Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Бартоша с заместителем председателя правительства Новосибирской области - министром сельского хозяйства Евгением Лещенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, стороны также договорились о поставках в Новосибирскую область оборудования производства ОАО «Гомельагрокомплект», продовольственного и семенного картофеля, морозостойких саженцев.

Кроме того, достигнута договоренность по оснащению белорусской техники элементами системы точного земледелия, производимых в Новосибирской области, с перспективой создания совместного производства.

Помимо этого, стороны планируют отработать вопрос по реализации проекта по созданию совместного производства консервантов для заготовки кормов.

По данным Минсельхозпрода, экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Новосибирскую область за январь-июль 2023 года увеличился на 63,6%.