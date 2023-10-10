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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ КОРМА ДЛЯ РЫБЫ
11:32 11.10.2023
Беларусь будет поставлять в Новосибирскую область корма для рыбы производства ЗАО «БНБК». Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Бартоша с заместителем председателя правительства Новосибирской области - министром сельского хозяйства Евгением Лещенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, стороны также договорились о поставках в Новосибирскую область оборудования производства ОАО «Гомельагрокомплект», продовольственного и семенного картофеля, морозостойких саженцев.
Кроме того, достигнута договоренность по оснащению белорусской техники элементами системы точного земледелия, производимых в Новосибирской области, с перспективой создания совместного производства.
Помимо этого, стороны планируют отработать вопрос по реализации проекта по созданию совместного производства консервантов для заготовки кормов.
По данным Минсельхозпрода, экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Новосибирскую область за январь-июль 2023 года увеличился на 63,6%.
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