МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БМЗ ДОГОВОРИЛСЯ С ПАРТНЕРАМИ ИЗ НИГЕРИИ О ПОСТАВКАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

10:48 11.10.2023 На Белорусском металлургическом заводе (БМ3) прошли технико-экономические переговоры с партнерами из Нигерии. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сторонами достигнуты договоренности по организации взаимной работы в области поставок металлургической продукции БМЗ и холдинга БМК. «Для дальнейшей работы, как только будут согласованы базисные условия поставки, мы оперативно сформируем более конкретные шаги по дальнейшему сотрудничеству в краткосрочный и среднесрочный период», - рассказал начальник управления маркетинга Валерий Жигунов.