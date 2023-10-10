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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БМЗ ДОГОВОРИЛСЯ С ПАРТНЕРАМИ ИЗ НИГЕРИИ О ПОСТАВКАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
10:48 11.10.2023
На Белорусском металлургическом заводе (БМ3) прошли технико-экономические переговоры с партнерами из Нигерии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сторонами достигнуты договоренности по организации взаимной работы в области поставок металлургической продукции БМЗ и холдинга БМК.
«Для дальнейшей работы, как только будут согласованы базисные условия поставки, мы оперативно сформируем более конкретные шаги по дальнейшему сотрудничеству в краткосрочный и среднесрочный период», - рассказал начальник управления маркетинга Валерий Жигунов.
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