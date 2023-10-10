НАН Беларуси и Сибирское отделение РАН 10 октября 2023 года подписали «Дорожную карту» научно-технического сотрудничества в перспективных областях на 2023-2025 годы. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик и заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук Николай Похиленко.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси, подписание состоялось в рамках визита делегации Новосибирской области России во главе с министром науки и инновационной политики Новосибирской области Вадимом Васильевым.

«Дорожная карта» включает шесть блоков направлений сотрудничества. Это - исследования новых материалов для применения в реальном секторе экономики в рамках мегасайенс проекта «СКИФ»; комплекс импортозамещающих физико-технических и химических технологий; инновационные технологии агропромышленного комплекса, перспективные биотехнологии, информационные технологии и беспилотные летательные аппараты. Всего - более чем 30 проектов.