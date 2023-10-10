|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАН БЕЛАРУСИ И СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН ПОДПИСАЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:08 11.10.2023
НАН Беларуси и Сибирское отделение РАН 10 октября 2023 года подписали «Дорожную карту» научно-технического сотрудничества в перспективных областях на 2023-2025 годы. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик и заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук Николай Похиленко.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси, подписание состоялось в рамках визита делегации Новосибирской области России во главе с министром науки и инновационной политики Новосибирской области Вадимом Васильевым.
«Дорожная карта» включает шесть блоков направлений сотрудничества. Это - исследования новых материалов для применения в реальном секторе экономики в рамках мегасайенс проекта «СКИФ»; комплекс импортозамещающих физико-технических и химических технологий; инновационные технологии агропромышленного комплекса, перспективные биотехнологии, информационные технологии и беспилотные летательные аппараты. Всего - более чем 30 проектов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2023
Курсы в банках
на 11.10.2023
Конвертация в банках
на 11.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте