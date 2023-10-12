Беларусь и Россия готовят программу сотрудничества в области техники для аэропортов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик на встрече с главой Новосибирской области России Андреем Травниковым.

Беларусь и Россия подписали в сентябре в Минске дорожную карту по развитию станкостроения.

"Перед нами стоит задача создать свои станки и оборудование с вкладом белорусской и российской стороны. Эта программа утверждена и находится на контроле. Параллельно мы отрабатываем еще одну интересную программу - она касается вопросов обеспечения наших аэропортов разными видами техники, которая необходима для обслуживания. Это и техника для перевозки грузов, и пассажирская. Есть договоренность с Мантуровым (вице-премьером - министром промышленности и торговли России - прим.), что мы подготовим такую программу, распределим, кто чем будет заниматься. Мы на себя уже сегодня взяли вопросы пассажирского перемещения в аэропортах. Завершаются испытания в Пулково в Санкт-Петербурге. Кроме того, БЕЛАЗ разработал целую линейку тягачей для аэропортов. Эта тема для нас интересная, и мы будем это направление развивать", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, системного контроля также требует сотрудничество в микроэлектронике.

"У нас установились очень хорошие отношения с вашими предприятиями. Они активно взаимодействуют с белорусскими "Планаром" и "Интегралом". У нас очень серьезные планы и задачи. Наши предприятия на сегодня загружены выше своих возможностей: "Планар" в прошлом году по объемам производства вырос в 1,7 раза, в этом году - в 1,8 раза. Такая же положительная динамика наблюдается на "Интеграле". Сотрудничество с Россией дало толчок развитию наших предприятий и увеличению объемов производства", - подчеркнул вице-премьер.

Он также предложил развивать сотрудничество в сфере лифтового хозяйства через "Могилевлифтмаш". "Давайте продолжим кооперацию и обеспечим замену всех лифтов, которые отслужили свой срок", - добавил вице-премьер.

Еще одно немаловажное направление - сельское хозяйство. "Налажены дружеские контакты, необходимо продолжать взаимодействовать. Мы готовы предложить работы, связанные с молочно-товарными фермами, можем их полностью делать под ключ, поставлять оборудование", - обратил внимание Петр Пархомчик.

Также остается актуальным вопрос авиасообщения. "Мы сегодня не располагаем свободными воздушными судами для организации перевозок, но готовы обсудить этот вопрос с любой российской авиакомпанией, которая готова взять на себя эту миссию", - отметил вице-премьер.

С Новосибирской областью активно развивает сотрудничество и Национальная академия наук Беларуси.