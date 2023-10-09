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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАВОД ООО «АМКОДОР-АГИДЕЛЬ» ОТКРЫЛСЯ В БАШКОРТОСТАНЕ
16:57 10.10.2023
В столице Башкортостана - Уфе - состоялось официальное открытие нового завода ООО «Амкодор-Агидель».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», новый завод будет специализироваться на производстве современного зерносушильного оборудования, силосов для хранения зерна, линий подготовки семян, мобильных сушилок, комбикормовых и асфальтобетонных заводов.
Проект стал результатом совместных усилий команды холдинга и партнеров из Башкортостана, которые вложили свой опыт и знания в его реализацию.
В ходе мероприятия было объявлено о новом совместном проекте между холдингом «АМКОДОР» и Республикой Башкортостан – запуске строительства завода ООО «Амкодор-Алга», который будет специализироваться на производстве специальных и землеройных машин.
Гостям была представлена презентация нового производства, включая этапы строительства, сроки реализации и объемы инвестиций, выставочная экспозиция машин «АМКОДОР».
ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», основанная в 1927 году, включает в себя 30 юридических лиц и 22 завода, которые выпускают более 6800 наименований товарной продукции, включая более 300 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь, постоянно создавая новые модели техники и совершенствуя существующие.
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