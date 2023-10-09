ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАВОД ООО «АМКОДОР-АГИДЕЛЬ» ОТКРЫЛСЯ В БАШКОРТОСТАНЕ


16:57 10.10.2023

В столице Башкортостана - Уфе - состоялось официальное открытие нового завода ООО «Амкодор-Агидель».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», новый завод будет специализироваться на производстве современного зерносушильного оборудования, силосов для хранения зерна, линий подготовки семян, мобильных сушилок, комбикормовых и асфальтобетонных заводов.

Проект стал результатом совместных усилий команды холдинга и партнеров из Башкортостана, которые вложили свой опыт и знания в его реализацию.

В ходе мероприятия было объявлено о новом совместном проекте между холдингом «АМКОДОР» и Республикой Башкортостан – запуске строительства завода ООО «Амкодор-Алга», который будет специализироваться на производстве специальных и землеройных машин.

Гостям была представлена презентация нового производства, включая этапы строительства, сроки реализации и объемы инвестиций, выставочная экспозиция машин «АМКОДОР».

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», основанная в 1927 году, включает в себя 30 юридических лиц и 22 завода, которые выпускают более 6800 наименований товарной продукции, включая более 300 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь, постоянно создавая новые модели техники и совершенствуя существующие.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
валюта курс
EUR 3.5400
USD 3.3609
RUB 3.3334
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5392 +0.019
USD 3.3609 +0.0004
RUB 3.3334 -0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5340 3.5430
USD 3.3450 3.3470
RUB 3.3360 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0590
EUR/RUB 105.4000 106.0900
USD/RUB 99.8000 100.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте