В столице Башкортостана - Уфе - состоялось официальное открытие нового завода ООО «Амкодор-Агидель».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», новый завод будет специализироваться на производстве современного зерносушильного оборудования, силосов для хранения зерна, линий подготовки семян, мобильных сушилок, комбикормовых и асфальтобетонных заводов.

Проект стал результатом совместных усилий команды холдинга и партнеров из Башкортостана, которые вложили свой опыт и знания в его реализацию.

В ходе мероприятия было объявлено о новом совместном проекте между холдингом «АМКОДОР» и Республикой Башкортостан – запуске строительства завода ООО «Амкодор-Алга», который будет специализироваться на производстве специальных и землеройных машин.

Гостям была представлена презентация нового производства, включая этапы строительства, сроки реализации и объемы инвестиций, выставочная экспозиция машин «АМКОДОР».

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», основанная в 1927 году, включает в себя 30 юридических лиц и 22 завода, которые выпускают более 6800 наименований товарной продукции, включая более 300 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь, постоянно создавая новые модели техники и совершенствуя существующие.