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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ В РОССИИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ТОРГОВЛИ
15:35 10.10.2023
Власти Беларуси планирует территориально структурировать свою торговлю с Россией и создать в российских регионах центры торговли. Такое намерение сегодня озвучил Лукашенко на встрече с главой Новосибирской области РФ Андреем Травниковым.
"Беларусь сейчас взяла курс на структурирование своих возможностей в России. Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо четко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Российской Федерацией", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, один из таких центров может быть расположен в Новосибирске, учитывая географическое положение и значимость этого региона.
"Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всем Сибирском регионе. Мы в ближайшее время в правительстве примем такое решение и будем самым серьезным образом развивать на базе Новосибирска центр компетенций и центр торговли на огромном пространстве Российской Федерации", - сообщил он.
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