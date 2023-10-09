Беларусь и Иран согласовали план дальнейшего сотрудничества по перспективным направлениям взаимодействия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, протокол подписан в Тегеране по итогам пленарного заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Пленарное заседание состоялось под председательством министра промышленности Беларуси Александра Рогожника.

В протоколе закреплены все договоренности, достигнутые в ходе заседания. Документ включает реализацию сторонами в ближайшей перспективе мероприятий в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства и ветеринарии, здравоохранения и фармацевтики, транспорта и сотрудничества по линии торгово-промышленных палат.

Министр промышленности Беларуси, как сопредседатель смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сегодня проведет ряд встреч в Министерстве дорог и градостроительства, Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана.