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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИРАН СОГЛАСОВАЛИ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
13:38 10.10.2023
Беларусь и Иран согласовали план дальнейшего сотрудничества по перспективным направлениям взаимодействия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, протокол подписан в Тегеране по итогам пленарного заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Пленарное заседание состоялось под председательством министра промышленности Беларуси Александра Рогожника.
В протоколе закреплены все договоренности, достигнутые в ходе заседания. Документ включает реализацию сторонами в ближайшей перспективе мероприятий в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства и ветеринарии, здравоохранения и фармацевтики, транспорта и сотрудничества по линии торгово-промышленных палат.
Министр промышленности Беларуси, как сопредседатель смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сегодня проведет ряд встреч в Министерстве дорог и градостроительства, Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана.
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