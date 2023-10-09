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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛИЯНИЕ ПРАКТИКИ СУДА ЕАЭС ОБСУДЯТ 16-17 НОЯБРЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ
12:18 10.10.2023
16-17 ноября 2023 года в Минске состоится VI международная конференция Суда Евразийского экономического союза «Влияние практики Суда Союза на формирование правопорядка ЕАЭС».
Как сообщает Национальный правовой портал, в повестке конференции – обсуждение роли суда в формировании правопорядка ЕАЭС, развитии нормотворческой и правоприменительной практики ЕЭК и государств – членов Союза, вопросов развития судебного диалога с национальными судами, применения отраслевых положений права ЕАЭС, основных новелл и проблемных вопросов в практике международных судов.
К участию в конференции приглашены представители высших судебных органов и органов исполнительной власти государств – членов Союза, Евразийской экономической комиссии, ученые из ведущих научных учреждений ЕАЭС, а также практикующие юристы.
По итогам планируется издание сборника докладов.
Ознакомиться с предварительной программой и зарегистрироваться для участия можно здесь.
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