16-17 ноября 2023 года в Минске состоится VI международная конференция Суда Евразийского экономического союза «Влияние практики Суда Союза на формирование правопорядка ЕАЭС».

Как сообщает Национальный правовой портал, в повестке конференции – обсуждение роли суда в формировании правопорядка ЕАЭС, развитии нормотворческой и правоприменительной практики ЕЭК и государств – членов Союза, вопросов развития судебного диалога с национальными судами, применения отраслевых положений права ЕАЭС, основных новелл и проблемных вопросов в практике международных судов.

К участию в конференции приглашены представители высших судебных органов и органов исполнительной власти государств – членов Союза, Евразийской экономической комиссии, ученые из ведущих научных учреждений ЕАЭС, а также практикующие юристы.

По итогам планируется издание сборника докладов.

Ознакомиться с предварительной программой и зарегистрироваться для участия можно здесь.