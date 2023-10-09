Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник в Тегеране примет участие в 16-м заседании смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе пребывания белорусской делегации в Иране Александр Рогожник 10 октября 2023 г. возглавит пленарное заседание комиссии, проведет встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, руководством ряда министерств – сельскохозяйственного джихада; нефти; промышленности, шахт и торговли; дорог и градостроительства; здравоохранения и медицинского образования.

Министр промышленности как сопредседатель смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества обсудит с иранской стороной вопросы торгово-экономического, промышленного, инвестиционного, банковского, нефтехимического сотрудничества, вопросы в сферах здравоохранения и фармацевтики, транспорта и авиасообщения.

Участие в заседании комиссии, переговорах в отраслевых министерствах примут представители белорусских министерств – сельского хозяйства и продовольствия; транспорта и коммуникаций; здравоохранения, а также концерна «Белнефтехим», представители бизнес-кругов.

В рамках работы комиссии состоятся заседания смешанной рабочей группы по нефтяному сотрудничеству, заседание совместного белорусско-иранского комитета по международному автомобильному сообщению, белорусско-иранский бизнес-форум, организуемый Белорусской торгово-промышленной палатой.