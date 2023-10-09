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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОТПРАВИЛСЯ С ВИЗИТОМ В РОССИЮ
09:06 10.10.2023
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
«Правительственная делегация во главе с премьером посетит два региона - Башкортостан и Челябинскую область», - говорится в сообщении.
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