МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОТПРАВИЛСЯ С ВИЗИТОМ В РОССИЮ

09:06 10.10.2023 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. «Правительственная делегация во главе с премьером посетит два региона - Башкортостан и Челябинскую область», - говорится в сообщении.