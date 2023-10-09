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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИД РАССКАЗАЛИ О СИТУАЦИИ С БЕЛОРУССКИМИ ГРАЖДАНАМИ В ИЗРАИЛЕ


17:16 09.10.2023

В Министерстве иностранных дел рассказали о ситуации с белорусскими гражданами в Израиле.

По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, посольство Беларуси в Израиле полностью функционально и работает в том режиме, который соответствует текущей напряженной обстановке. Соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, выполняются все соответствующие рекомендации властей страны пребывания. Вопрос эвакуации наших дипломатов конкретно на сегодня не стоит. Они активно работают, в том числе над созданием условий по оказанию возможного содействия белорусским гражданам.

«Будем смотреть на развитие ситуации», - сказал представитель МИД.

Он подтвердил, что обращения граждан Беларуси по различным вопросам продолжают поступать, дипмиссия продолжает их аккумулировать. На настоящий момент их зафиксировано уже более 150. Обращается много граждан, прибывших в Израиль с туристическими целями. Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Израиля, иными компетентными структурами и медицинскими учреждениями страны пребывания.

«К счастью, новой информации о жертвах или серьезно пострадавших среди белорусов не поступало», - сказал пресс-секретарь.

Он также опроверг распространившуюся в интернете информацию о якобы похищенной гражданке Беларуси. Это не соответствует действительности.

Однако многие из обратившихся действительно поднимают вопрос об эвакуации. Вся эта информация собирается и анализируется. Вместе с тем в настоящее время аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме, израильские и ряд иностранных авиакомпаний продолжают совершать регулярные коммерческие авиарейсы.

«При этом МИД рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок в Государство Израиль до нормализации обстановки. Гражданам Беларуси, находящимся сейчас на территории Израиля, напоминаем о необходимости строго следовать указаниям местных властей. Туристических операторов также призываем обратить внимание при планировании туристических туров на складывающуюся в регионе ситуацию», - сказал А. Глаз.
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