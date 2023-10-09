|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕРБСКИХ КОМПАНИЙ С БЕЛОРУССКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБСУДИЛИ В МАРТ
16:12 09.10.2023
Министр антимонопольного регулирования и торговли, сопредседатель белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Алексей Богданов встретился на площадке ведомства с директором крупной сербской компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, участники встречи обсудили текущее состояние двусторонних торговых отношений и перспективы расширения сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия сербских компаний с белорусскими производителями.
В ходе диалога министр подчеркнул важность развития белорусско-сербских отношений и выразил готовность оказать содействие в реализации новых конструктивных проектов.
По итогам встречи стороны подтвердили свои намерения в части соблюдения достигнутых договоренностей и активизации совместной работы на сербском направлении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
Курсы в банках
на 09.10.2023
Конвертация в банках
на 09.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте