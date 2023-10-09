МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕРБСКИХ КОМПАНИЙ С БЕЛОРУССКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБСУДИЛИ В МАРТ

16:12 09.10.2023 Министр антимонопольного регулирования и торговли, сопредседатель белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Алексей Богданов встретился на площадке ведомства с директором крупной сербской компании. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, участники встречи обсудили текущее состояние двусторонних торговых отношений и перспективы расширения сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия сербских компаний с белорусскими производителями. В ходе диалога министр подчеркнул важность развития белорусско-сербских отношений и выразил готовность оказать содействие в реализации новых конструктивных проектов. По итогам встречи стороны подтвердили свои намерения в части соблюдения достигнутых договоренностей и активизации совместной работы на сербском направлении.