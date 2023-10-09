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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ СОСТОИТСЯ 23 НОЯБРЯ В МОСКВЕ
15:08 09.10.2023
23 ноября 2023 года в Москве состоится Белорусский инвестиционный форум (БИФ)- международное деловое мероприятие, проводимое под эгидой белорусского правительства для расширения инвестиционных возможностей Беларуси.
Организатором мероприятия выступает ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации».
Традиционно БИФ проводится в крупных деловых и финансовых центрах с высокой концентрацией бизнеса разных государств. Так, в 2021 году БИФ состоялся в Дубае (ОАЭ), в 2022 году – в Стамбуле (Турция). Впервые за всю историю проведения мероприятия БИФ состоится в России – ключевом партнере Беларуси в инвестиционной и торговой сферах.
В этом году БИФ станет площадкой для коммуникации собственников и топ-менеджеров бизнеса, высших должностных лиц Беларуси и России, представителей финансовых институтов и юридического консалтинга, профильных экспертов и лидеров мнений среди инвестиционного и делового сообщества.
Главными темами обсуждений станут привлечение инвестиций в современных условиях, обмен опытом по развитию новых ниш для бизнеса и по реализации проектов с интеграционным эффектом и др. Особенностью форума также станет выставка стартап-проектов, работа кооперационной биржи.
Зарегистрироваться на БИФ, а также ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте мероприятия.
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