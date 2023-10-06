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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


С НАЧАЛА ГОДА СВЫШЕ 346 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ЕС ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ


13:06 09.10.2023

С начала года свыше 346 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января безвизом воспользовались 346 772 жителя соседних с Беларусью стран Евросоюза: 211 068 граждан Литвы, 79 286 граждан и 24 384 негражданина Латвии, а также 32 034 гражданина Польши», - говорится в сообщении.

С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 731 758 иностранцев: 459 331 гражданин Литвы, 167 420 граждан и 51 263 негражданина Латвии, а также 53 744 гражданина Польши.
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