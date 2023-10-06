МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ И ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО НА БУДУЩИЙ ГОД

12:10 09.10.2023 Минский автомобильный завод посетила делегация ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) во главе с директором дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» Константином Рухани. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, на переговорах стороны обсудили результаты кооперации за текущий год и наметили планы сотрудничества на 2024 г. Отдельное внимание уделили сервисному и гарантийному обслуживанию продукции ЯМЗ.