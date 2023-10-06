Правительство Украины приняло решение прекратить действие соглашения о сотрудничестве с Беларусью по борьбе с преступностью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью", заключенного 25 ноября 1998 года в Москве, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - сообщил Мельничук.

Соглашение предусматривало сотрудничество в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений.