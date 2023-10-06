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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ПРЕКРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
11:39 09.10.2023
Правительство Украины приняло решение прекратить действие соглашения о сотрудничестве с Беларусью по борьбе с преступностью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью", заключенного 25 ноября 1998 года в Москве, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - сообщил Мельничук.
Соглашение предусматривало сотрудничество в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений.
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