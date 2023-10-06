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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА К ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С МАРОККО В ПРОМЫШЛЕННОСТИ


09:12 09.10.2023

Беларусь готова к тесному сотрудничеству с Марокко в промышленности. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик во время переговоров с председателем правления марокканской компании Water and Energy Solutions Мохаммедом Амином Шеркауи.

"Беларусь всегда выстраивает свои торговые отношения на основе взаимопонимания и уважения. Мы готовы к тесному сотрудничеству с Марокко по решению ключевых вопросов, возникающих на двусторонних политическом и торгово-экономическом треках. Думаю, вы согласитесь, что взаимный товарооборот в пределах $57 млн за прошлый год можно считать недостаточным. У нас есть реальные возможности для кратного увеличения. Наша страна всегда выступает за двустороннее движение во внешней торговле", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он обратил внимание на широкий спектр возможностей для развития сотрудничества в разных направлениях. Одно из них - сельхозмашиностроение.

"Марокко уделяет очень большое внимание вопросу продовольственной безопасности. Опыт нашей страны в этой области заслуживает внимания, потому что мы ежегодно экспортируем значительные объемы сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность своего государства и все излишки экспортируем в дружественные страны", - отметил вице-премьер.

"Несмотря на все сложности текущего момента, белорусская промышленность успешно развивается. Темп роста в январе - августе составил 107,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это очень хороший результат. И ВВП - обобщающий показатель эффективности работы нашей страны - составил за 8 месяцев 103,1%. Беларусь в рамках СССР всегда рассматривалась как сборочный конвейер, который производил большое количество разной продукции для других республик. Наша небольшая страна обладает очень серьезным промышленным потенциалом. У нас огромная линейка тракторов, а также пассажирского транспорта, работающего на разных источниках энергии - это и дизельное топливо, и электричество, и сжиженный газ. А наш БЕЛАЗ входит в тройку ведущих компаний в области производства карьерных самосвалов", - сделал акцент Петр Пархомчик.

"Знаю, что у вас вчера была встреча в концерне "Белнефтехим", рассмотрели все вопросы. В этой области мы тоже можем быть друг другу полезны", - резюмировал вице-премьер.
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