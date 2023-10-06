|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА К ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С МАРОККО В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
09:12 09.10.2023
Беларусь готова к тесному сотрудничеству с Марокко в промышленности. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик во время переговоров с председателем правления марокканской компании Water and Energy Solutions Мохаммедом Амином Шеркауи.
"Беларусь всегда выстраивает свои торговые отношения на основе взаимопонимания и уважения. Мы готовы к тесному сотрудничеству с Марокко по решению ключевых вопросов, возникающих на двусторонних политическом и торгово-экономическом треках. Думаю, вы согласитесь, что взаимный товарооборот в пределах $57 млн за прошлый год можно считать недостаточным. У нас есть реальные возможности для кратного увеличения. Наша страна всегда выступает за двустороннее движение во внешней торговле", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.
Он обратил внимание на широкий спектр возможностей для развития сотрудничества в разных направлениях. Одно из них - сельхозмашиностроение.
"Марокко уделяет очень большое внимание вопросу продовольственной безопасности. Опыт нашей страны в этой области заслуживает внимания, потому что мы ежегодно экспортируем значительные объемы сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность своего государства и все излишки экспортируем в дружественные страны", - отметил вице-премьер.
"Несмотря на все сложности текущего момента, белорусская промышленность успешно развивается. Темп роста в январе - августе составил 107,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это очень хороший результат. И ВВП - обобщающий показатель эффективности работы нашей страны - составил за 8 месяцев 103,1%. Беларусь в рамках СССР всегда рассматривалась как сборочный конвейер, который производил большое количество разной продукции для других республик. Наша небольшая страна обладает очень серьезным промышленным потенциалом. У нас огромная линейка тракторов, а также пассажирского транспорта, работающего на разных источниках энергии - это и дизельное топливо, и электричество, и сжиженный газ. А наш БЕЛАЗ входит в тройку ведущих компаний в области производства карьерных самосвалов", - сделал акцент Петр Пархомчик.
"Знаю, что у вас вчера была встреча в концерне "Белнефтехим", рассмотрели все вопросы. В этой области мы тоже можем быть друг другу полезны", - резюмировал вице-премьер.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2023
Курсы в банках
на 09.10.2023
Конвертация в банках
на 09.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте