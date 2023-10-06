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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ НА ФОРУМЕ В КЕМЕРОВО ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ПРОМТУРИЗМА


16:58 06.10.2023

Предприятия Министерства промышленности Беларуси поделились успешным опытом развития промышленного туризма на международном туристическом форуме «ПРОМПРИЕМ», который проходил 3-4 октября 2023 года в столице Кузбасса – городе Кемерово.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, участие в мероприятии приняли представители предприятий флагманов промтуризма – заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению БЕЛАЗ Алексей Грачев и ведущий специалист по туризму музейно-промышленного центра Минского тракторного завода Сергей Сидорович.

«Сделать промышленный туризм интересным и доходным, развивать позитивный имидж бренда «БЕЛАЗ», повысить его узнаваемость – это только некоторые из стратегических задач, стоящих перед нами. Еще одна, не менее важная – профориентационная. Мы стремимся познакомить молодежь с производственной сферой так, чтобы привлечь на предприятие новые перспективные кадры, способные сделать наш завод еще инновационнее, сильнее и глобальнее», – поделился Алексей Грачев опытом развития промтуризма на БЕЛАЗе, который первым в машиностроительной отрасли стал практиковать это направление.

За 8 лет предприятие посетило более 230 тысяч человек из разных стран мира.

БЕЛАЗ продолжает вести работу по совершенствованию экскурсионных туров, предлагает посетителям новые маршруты и услуги, развивает инфраструктуру промтуризма. В ближайших планах – строительство современного музейного комплекса с экспозициями, основанными на применении мультимедийных технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальности, создание смотровой площадки в цехе производства сверхтяжелых машин, оригинальных фотозон, интерактивных площадок для детей, расширение выставочной экспозиции техники и многое другое, информировал Алексей Грачев.

Эксперт по продвижению промтуризма на МТЗ Сергей Сидорович выступил на пленарном заседании «Наставничество в промышленном туризме» и презентовал успешные кейсы работы с посетителями на Минском тракторном заводе, подходы по увеличению количества туристов.

Как сообщалось ранее, Министерство спорта и туризма в августе текущего года установило перечень видов туризма, их определения и классификационные признаки, а также форму единой классификации видов туризма в Беларуси. В перечень включен промышленный туризм. Рабочая группа по промышленному туризму входит в состав Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете министров Беларуси.
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