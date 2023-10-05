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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛНЕФТЕХИМЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ» ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ УДОБРЕНИЙ


12:09 06.10.2023

В концерне «Белнефтехим» прошли переговоры с делегацией Иранской государственной судоходной компании (IRISL) и Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, стороны обсудили перспективы формирования грузопотоков по транспортному коридору «Север-Юг».

По мнению заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, для выработки конкретных шагов в рамках стратегического партнерства и открытию маршрута в индийский порт Нава-Шева необходимо определиться с единым сквозным тарифом и единым коносаментом для перевозки минеральных удобрений.

Участие во встрече приняли представители Министерства транспорта и коммуникаций нашей страны, Белорусской железной дороги, Белорусского транспортно-логистического центра, а также производители и продавцы белорусских минеральных удобрений. По видеосвязи к разговору присоединились представители правительства Астраханской области.
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