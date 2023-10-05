|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛНЕФТЕХИМЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ» ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ УДОБРЕНИЙ
12:09 06.10.2023
В концерне «Белнефтехим» прошли переговоры с делегацией Иранской государственной судоходной компании (IRISL) и Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, стороны обсудили перспективы формирования грузопотоков по транспортному коридору «Север-Юг».
По мнению заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, для выработки конкретных шагов в рамках стратегического партнерства и открытию маршрута в индийский порт Нава-Шева необходимо определиться с единым сквозным тарифом и единым коносаментом для перевозки минеральных удобрений.
Участие во встрече приняли представители Министерства транспорта и коммуникаций нашей страны, Белорусской железной дороги, Белорусского транспортно-логистического центра, а также производители и продавцы белорусских минеральных удобрений. По видеосвязи к разговору присоединились представители правительства Астраханской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.10.2023
Курсы в банках
на 06.10.2023
Конвертация в банках
на 06.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте