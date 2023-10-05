ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛОВЫЕ КРУГИ БЕЛАРУСИ И ОМАНА ОБСУДИЛИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО


11:08 06.10.2023

Представители деловых кругов Беларуси и Омана обсудили возможности развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в ходе бизнес-встречи, которая прошла в Белорусской торгово-промышленной палате.

Встречу белорусского и оманского бизнеса открыли заместитель председателя БелТПП Денис Мелешкин и председатель отделения Оманской торгово-промышленной палаты губернаторства Южная Шаркия Анвар Хамед Аль-Синани. В своих выступлениях они отметили конструктивный характер двусторонних деловых отношений бизнес-кругов, а также значительный потенциал для расширения партнерства компаний в различных сферах.

«У Беларуси и Омана есть много сфер, которые могут быть интересны для бизнеса. Оман является удобным местом для ведения бизнеса в регионе стран Персидского залива с развитой инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом. И с учетом того, что сейчас в Омане создается крупный логистический центр, который будет заниматься импортом продукции (в том числе из Беларуси, России и ряда других стран) и дальнейшим ее перераспределением в близлежащем регионе, весьма очевидно, что мероприятие вызвало интерес у белорусских компаний», – отметил Денис Мелешкин.

Он также подчеркнул, что и Беларуси – экспортно ориентированному государству с развитой промышленностью, сельским хозяйством и сектором услуг, конкурентоспособным инвестиционным и налоговым климатом – есть что предложить оманским партнерам. «Уверен, что мы делаем шаги в нужном направлении и сегодняшнее мероприятие позволит обозначить новые пути для развития торгово-экономического взаимодействия и в дальнейшей перспективе раскрыть потенциал взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Омана», – отметил заместитель председателя БелТПП.

Он пригласил оманские деловые круги посетить Беларусь с визитом в следующем году и приурочить его к проведению в Минске Международной специализированной выставки «Белорусская агропромышленная неделя «Белагро», которая пройдет 4-9 июня, а также заверил, что Белорусская торгово-промышленная палата приложит максимум усилий для обеспечения плодотворного и предметного бизнес-диалога между двумя странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, после выступлений вниманию участников встречи представлен обзор текущих и перспективных направлений белорусско-оманского торгово-экономического сотрудничества, а также преимущества делового и инвестиционного климата Беларуси.

Представители предприятий и организаций двух стран в В2В-формате обсудили возможности дальнейшего развития взаимодействия в сферах строительства, автомобильной, электротехнической, химической, пищевой промышленности, горнодобывающего производства, сельскохозяйственного машиностроения, туризма и гостиничного бизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2023
валюта курс
EUR 3.5068
USD 3.3376
RUB 3.3525
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5067 -0
USD 3.3376 +0.0049
RUB 3.3525 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5120 3.5200
USD 3.3440 3.3490
RUB 3.3300 3.3430
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0510 1.0540
EUR/RUB 105.5000 105.9000
USD/RUB 99.8000 100.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте