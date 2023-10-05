Представители деловых кругов Беларуси и Омана обсудили возможности развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в ходе бизнес-встречи, которая прошла в Белорусской торгово-промышленной палате.

Встречу белорусского и оманского бизнеса открыли заместитель председателя БелТПП Денис Мелешкин и председатель отделения Оманской торгово-промышленной палаты губернаторства Южная Шаркия Анвар Хамед Аль-Синани. В своих выступлениях они отметили конструктивный характер двусторонних деловых отношений бизнес-кругов, а также значительный потенциал для расширения партнерства компаний в различных сферах.

«У Беларуси и Омана есть много сфер, которые могут быть интересны для бизнеса. Оман является удобным местом для ведения бизнеса в регионе стран Персидского залива с развитой инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом. И с учетом того, что сейчас в Омане создается крупный логистический центр, который будет заниматься импортом продукции (в том числе из Беларуси, России и ряда других стран) и дальнейшим ее перераспределением в близлежащем регионе, весьма очевидно, что мероприятие вызвало интерес у белорусских компаний», – отметил Денис Мелешкин.

Он также подчеркнул, что и Беларуси – экспортно ориентированному государству с развитой промышленностью, сельским хозяйством и сектором услуг, конкурентоспособным инвестиционным и налоговым климатом – есть что предложить оманским партнерам. «Уверен, что мы делаем шаги в нужном направлении и сегодняшнее мероприятие позволит обозначить новые пути для развития торгово-экономического взаимодействия и в дальнейшей перспективе раскрыть потенциал взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Омана», – отметил заместитель председателя БелТПП.

Он пригласил оманские деловые круги посетить Беларусь с визитом в следующем году и приурочить его к проведению в Минске Международной специализированной выставки «Белорусская агропромышленная неделя «Белагро», которая пройдет 4-9 июня, а также заверил, что Белорусская торгово-промышленная палата приложит максимум усилий для обеспечения плодотворного и предметного бизнес-диалога между двумя странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, после выступлений вниманию участников встречи представлен обзор текущих и перспективных направлений белорусско-оманского торгово-экономического сотрудничества, а также преимущества делового и инвестиционного климата Беларуси.

Представители предприятий и организаций двух стран в В2В-формате обсудили возможности дальнейшего развития взаимодействия в сферах строительства, автомобильной, электротехнической, химической, пищевой промышленности, горнодобывающего производства, сельскохозяйственного машиностроения, туризма и гостиничного бизнеса.