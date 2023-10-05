Второе заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Бурятия Российской Федерации состоялось 5 октября 2023 года в Улан-Удэ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, стороны обсудили развитие отношений в сфере промышленности, авиастроении, возможности поставок техники, а также запуск чартерного авиасообщения.

Как было отмечено, Беларусь в общем объеме импорта среди 53 стран-партнеров Бурятии занимает второе место после КНР. Например, внешнеторговые контракты налажены между промышленными предприятиями, работающими в сфере машиностроения, действует соглашение между производственно-торговым унитарным предприятием "Азотхимфортис" (Беларусь) и Байкальским текстильным комбинатом.

«У нас широкий спектр сотрудничества с Республикой Беларусь, наши крупные горнодобывающие компании в основном используют белорусскую технику – БелАЗы - на сегодня эта техника одна из лучших в мире. Также идет взаимодействие по линии улан-удэнского авиазавода, приборостроительного объединения, Селенгинского ЦКК, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на переговорах также прозвучало интересное предложение по ремонту трамваев с заменой кузова, салона, модернизацией тележки.

«Приняли в работу это предложение, будем внимательно оценивать и прорабатывать», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков подчеркнул, что абсолютно новым направлением сотрудничества Бурятии и Беларуси может стать сфера туризма.

Как отметил Алексей Цыденов, Беларуси предложена система чартерных туристических рейсов, которая была запущена в республике в июле 2020 года.

«С учетом того, что у нас на сегодня в Бурятии реализуются инфраструктурные проекты, строятся гостиничные комплексы вдоль Байкала и не только, строится новый терминал в аэропорту, обновили взлетно-посадочную полосу. Мы видим в этом реальную перспективу для сотрудничества», - сказал Алексей Цыденов.

По итогам заседания Сергей Шлычков и Алексей Цыденов подписали протокол по итогам второго заседания рабочей группы. В документе обозначены конкретные решения по дальнейшему взаимодействию в сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, медицине, бизнесе, науке и образовании, культуре и спорте.

В рамках рабочей поездки белорусская делегация также посетила Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех), где ознакомилась с производством вертолетной техники и авиационным учебным центром на предприятии.

«Мы имеем опыт взаимодействия с белорусскими партнерами. У-УАЗ поставляет детали для крупного авиационного предприятия - «558 Авиационного ремонтного завода». Надеемся на расширение сотрудничества с братской страной в области поставок и обслуживания авиационной техники. Уверен, такие встречи ведут к дальнейшему развитию нашего взаимодействия с Беларусью», – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов.

Возможные направления дальнейшего сотрудничества обсуждались и во время посещения белорусской стороной Промышленного парка Республики Бурятия, Республиканского клинического лечебно-реабилитационного центра «Центр восточной медицины», Особой экономической зоны «Байкальская гавань», Центра предпринимательства «Мой бизнес».