В Министерстве иностранных дел Беларуси 5 октября 2023 г. прошли белорусско-иранские консультации по общеполитическим вопросам.

Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, иранскую – заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров стороны обсудили широкий перечень вопросов белорусско-иранской политической, экономической и гуманитарной повестки дня, включая ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, перспективные направления взаимодействия и обмен визитами.

Представители двух стран поделились экспертными оценками текущей международной ситуации в региональном и глобальном измерении.