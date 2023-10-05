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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ ПРОШЛИ БЕЛОРУССКО-ИРАНСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
09:23 06.10.2023
В Министерстве иностранных дел Беларуси 5 октября 2023 г. прошли белорусско-иранские консультации по общеполитическим вопросам.
Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, иранскую – заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров стороны обсудили широкий перечень вопросов белорусско-иранской политической, экономической и гуманитарной повестки дня, включая ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, перспективные направления взаимодействия и обмен визитами.
Представители двух стран поделились экспертными оценками текущей международной ситуации в региональном и глобальном измерении.
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