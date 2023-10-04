Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей.

"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в городе Минске 19 марта 2003 года", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.