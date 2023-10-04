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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИОСТАНОВИЛА СОГЛАШЕНИЕ С УКРАИНОЙ О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ
12:09 05.10.2023
Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей.
"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в городе Минске 19 марта 2003 года", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
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