|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НИКАРАГУА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОКУПКЕ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
10:39 05.10.2023
Никарагуа заинтересована в покупке белорусской сельхозтехники. Это было отмечено на состоявшейся в городской ратуше встрече руководства Мингорисполкома с представителями делегации Национальной ассамблеи Республики Никарагуа.
Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, стороны обсудили перспективы сотрудничества в самых различных сферах, а также пути расширения экономического взаимодействия.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, что столица Беларуси обладает огромным экономическим потенциалом. Он также отметил, что в контактах двух стран просматриваются хорошие перспективы, которые можно взаимовыгодно развивать.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2023
Курсы в банках
на 05.10.2023
Конвертация в банках
на 05.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте