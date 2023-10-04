Никарагуа заинтересована в покупке белорусской сельхозтехники. Это было отмечено на состоявшейся в городской ратуше встрече руководства Мингорисполкома с представителями делегации Национальной ассамблеи Республики Никарагуа.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, стороны обсудили перспективы сотрудничества в самых различных сферах, а также пути расширения экономического взаимодействия.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, что столица Беларуси обладает огромным экономическим потенциалом. Он также отметил, что в контактах двух стран просматриваются хорошие перспективы, которые можно взаимовыгодно развивать.