Беларусь рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество со странами ШОС в сфере энергетики. Об этом заявила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на пленарном заседании Энергетического форума ШОС, который состоялось в Астане 4 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, особое внимание замминистра уделила перспективам взаимодействия в сфере электроэнергетики.

«Для Республики Беларусь представляет определенный интерес реализация проектов по модернизации электросетевой инфраструктуры, созданию систем накопления электроэнергии, внедрению «умных» электросетей, обмену опытом и проведению совместных мероприятий, научно-техническому сотрудничеству», - отметила Ольга Прудникова.

Она напомнила, что в Беларуси завершается проект по строительству атомной электростанции. После выхода двух ее энергоблоков на проектную мощность доля атомной генерации в общем объеме выработки электроэнергии составит около 40%.

Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 года - в статусе наблюдателя. 16 сентября 2022 года в рамках заседания Совета Глав государств ШОС в Самарканде подписано решение о начале процедуры вступления Беларуси в члены Организации. 4 июля 2023 года подписан Меморандум об обязательствах республики в целях получения статуса государства - члена ШОС.

«Таким образом уже в скором времени мы сможем принять активное участие в развитии энергетической политики ШОС, поскольку стратегические направления развития организации в энергетической сфере актуальны и созвучны с приоритетами развития энергетического сектора нашей страны», - добавила замминистра.