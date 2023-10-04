Делегация Ульяновской области РФ во главе с руководителем региона Алексеем Русских 3 октября 2023 года посетила индустриальный парк «Великий камень».

Как сообщает сайт парка, в рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией парка и портовой экономической зоной «Ульяновск».

ОЭЗ расположена в Ульяновской области. В настоящее время здесь зарегистрированы 44 резидента в сфере машиностроения, производства композитных материалов и других областях.

Также подписано партнерское соглашение между ООО «КПСР ГРУПП» (Беларусь) и АО «Промсервис» (Россия).