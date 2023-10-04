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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И ПОРТОВАЯ ОЭЗ «УЛЬЯНОВСК» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
08:09 05.10.2023
Делегация Ульяновской области РФ во главе с руководителем региона Алексеем Русских 3 октября 2023 года посетила индустриальный парк «Великий камень».
Как сообщает сайт парка, в рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией парка и портовой экономической зоной «Ульяновск».
ОЭЗ расположена в Ульяновской области. В настоящее время здесь зарегистрированы 44 резидента в сфере машиностроения, производства композитных материалов и других областях.
Также подписано партнерское соглашение между ООО «КПСР ГРУПП» (Беларусь) и АО «Промсервис» (Россия).
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