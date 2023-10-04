До конца 2023 года Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) рассчитывает достичь еще более высоких показателей торгового сотрудничества с Ленинградской областью РФ. Об этом рассказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время семинара для деловых кругов Ленинградской области, организованного Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ключевыми точками роста могут стать изделия из черных металлов, ферросплавы, полимеры, стройматериалы и мясомолочная продукция.

По словам представителя БУТБ, указанные товары уже занимают значительную долю в сумме сделок участников торгов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, согласно статистике за январь-сентябрь 2023 г., на металлопродукцию пришлось 48% всех биржевых контрактов, а на товары для строительства и продукцию АПК — 10% и 8% соответственно.

«Ленинградская область традиционно входит в первую пятерку регионов России по сумме биржевых сделок, демонстрируя стабильно положительную динамику объемов товарооборота. Например, по результатам 9 месяцев этого года темп роста составил 213%. Превзойти прошлогодние показатели удалось за счет вовлечения во взаимную торговлю новых товарных позиций и активной работы с малым и средним бизнесом», - заявил Герман Пузырный.

По мнению заместителя начальника ВЭД БУТБ, тесное взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства должно придать дополнительный импульс биржевой торговле импортозамещающей продукцией и поспособствовать приходу на белорусскую площадку производителей и потребителей из Северной столицы России.

«Речь идет не только о сделках между белорусскими и российскими предприятиями, но и о межрегиональной торговле, когда оба контрагента являются резидентами РФ. В частности, в этом году ленинградские компании использовали транзитные возможности нашей электронной платформы для закупки и реализации электрооборудования, хлопчатобумажной ткани, бумаги, бетонита и мрамора. Общая сумма таких транзакций составила почти $8 млн», - сообщил представитель БУТБ.