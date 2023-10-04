ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ РАССЧИТЫВАЕТ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


14:55 04.10.2023

До конца 2023 года Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) рассчитывает достичь еще более высоких показателей торгового сотрудничества с Ленинградской областью РФ. Об этом рассказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время семинара для деловых кругов Ленинградской области, организованного Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ключевыми точками роста могут стать изделия из черных металлов, ферросплавы, полимеры, стройматериалы и мясомолочная продукция.

По словам представителя БУТБ, указанные товары уже занимают значительную долю в сумме сделок участников торгов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, согласно статистике за январь-сентябрь 2023 г., на металлопродукцию пришлось 48% всех биржевых контрактов, а на товары для строительства и продукцию АПК — 10% и 8% соответственно.

«Ленинградская область традиционно входит в первую пятерку регионов России по сумме биржевых сделок, демонстрируя стабильно положительную динамику объемов товарооборота. Например, по результатам 9 месяцев этого года темп роста составил 213%. Превзойти прошлогодние показатели удалось за счет вовлечения во взаимную торговлю новых товарных позиций и активной работы с малым и средним бизнесом», - заявил Герман Пузырный.

По мнению заместителя начальника ВЭД БУТБ, тесное взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства должно придать дополнительный импульс биржевой торговле импортозамещающей продукцией и поспособствовать приходу на белорусскую площадку производителей и потребителей из Северной столицы России.

«Речь идет не только о сделках между белорусскими и российскими предприятиями, но и о межрегиональной торговле, когда оба контрагента являются резидентами РФ. В частности, в этом году ленинградские компании использовали транзитные возможности нашей электронной платформы для закупки и реализации электрооборудования, хлопчатобумажной ткани, бумаги, бетонита и мрамора. Общая сумма таких транзакций составила почти $8 млн», - сообщил представитель БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2023
валюта курс
EUR 3.4983
USD 3.3327
RUB 3.3542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2023
валюта курс +/-
USD 3.3327 +0.0001
RUB 3.3542 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4930
USD 3.3250 3.3300
RUB 3.3370 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 04.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0460 1.0497
EUR/RUB 103.9000 104.6000
USD/RUB 99.1000 99.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте