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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НЦОТ БЕЛАРУСИ И РОССИЙСКАЯ POSITIVE TECHNOLOGIES ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


12:59 04.10.2023

Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ) Беларуси и российская компания Positive Technologies подписали меморандум о сотрудничестве в области кибербезопасности.

В рамках сотрудничества совместные усилия будут направлены на увеличение количества высококвалифицированных экспертов по информационной безопасности и повышение осведомленности белорусских компаний о защите от киберугроз. Меморандум был подписан на конференции «Позитивный SOC», которая впервые прошла в Беларуси.

Стороны планируют сотрудничать по нескольким направлениям. Первое — это реализация проектов внедрения продуктов Positive Technologies. Второе направление касается оказания услуг по модели MSSP белорусским организациям. Третье относится к разработке и реализации учебных программ, проведению конференций, курсов, семинаров и других образовательных мероприятий.

«Компании в Республике Беларусь активно используют продукты Positive Technologies, которые позволяют перейти к результативной кибербезопасности. Мы уверены, что наше сотрудничество положительно скажется на развитии компетенций в корпоративном секторе, - подчеркнул Алексей Цымбалов, директор НЦОТ. - Наша задача - постоянно повышать квалификацию специалистов, которые обеспечивают безопасность в белорусских компаниях».

Первым шагом сотрудничества стал запуск в международном центре образования ROZUM на базе НЦОТ совместных обучающих программ по развитию компетенций сотрудников служб ИБ белорусских компаний, работающих с продуктами Positive Technologies.

Для получения статуса авторизованного учебного центра Positive Technologies тренеры организации прошли многоступенчатую подготовку и обучение с командой Positive Technologies. Кроме этого, совместно с техническим персоналом образовательного центра и специалистами вендора сертифицированные тренеры наладили работу лабораторных стендов в учебной инфраструктуре.

В конце года первые группы слушателей, работающих с продуктами Positive Technologies, начнут обучение по программам, связанным с MaxPatrol SIEM: по развертыванию и администрированию продукта, а также по управлению событиями безопасности на базе решений вендора. В следующем году ожидается запуск других обучающих программ, в том числе курса по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM.

«В настоящий момент Positive Technologies активно развивает сеть авторизованных учебных центров, в которых опытные тренеры обучают специалистов по ИБ работе с нашими продуктами, - отметил Дмитрий Сивоконь, заместитель коммерческого директора Positive Technologies. - Наша компания будет оказывать методическую и административную поддержку международному учебному центру образования ROZUM. Уверен, что совместными усилиями мы поддержим дальнейшее создание результативной кибербезопасности в Республике Беларусь и защищенность локального бизнеса».

Positive Technologies — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности. Компания имеет семь офисов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Академгородке, Самаре и Томске. Штаб-квартира расположена в Москве.
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