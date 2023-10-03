На базе БелГИСС 3 октября 2023 г. прошла встреча председателя Госстандарта Валентина Татарицкого и посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Республике Беларусь Ибрагима Салима Мохамеда Аль-Мушарраха.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, на встрече обсуждались направления развития сотрудничества Беларуси и ОАЭ в области стандартизации.

Участники посетили радиобезэховую камеру, в которой проводятся испытания различных транспортных средств, промышленного оборудования и электротехники по параметрам электромагнитной совместимости, и провели переговоры.

Госстандарт развивает сотрудничество с профильными организациями ОАЭ в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, обучения и информационного обмена, а также применения стандартов для продукции халяль с 2018 г. С этой целью заключено и реализуется четыре меморандума.

В начале сентября этого года состоялся визит в Минск сотрудников департамента по аккредитации Министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ. Они провели тренинг по новым требованиям стандартов ОАЭ, применяемых для оценки соответствия халяльной продукции при ее поставке, а также оценку компетентности белорусского органа по сертификации ООО «БелХаляль».

Тренинг вызвал большой интерес у белорусских специалистов, а также Российской Федерации, Узбекистана, носил практикоориентированный характер. В целом белорусский подход по выполнению специальных требований стандартов ОАЭ в сфере халяль также получил высокую оценку. Это позволит продолжить работы по содействию экспорту халяльной продукции белорусских изготовителей на рынок ОАЭ при экономии затрат, расширять ее номенклатуру.

В качестве перспективного направления Валентин Татарицкий назвал развитие сотрудничества между Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ и БелГИСС по воспроизведению и распространению стандартов.

«Проект соответствующего меморандума подготовлен, и мы готовы провести двухстороннюю встречу для его обсуждения либо подписания на полях Генеральной ассамблеи Международной электротехнической комиссии, которая пройдет в Каире 22 – 26 октября. Считаем взаимодействие в этой сфере очень важным, поскольку это облегчит предприятиям доступ к требованиям, действующим на рынках наших стран», – отметил Валентин Татарицкий.

В рамках встречи также обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере обучения специалистов из ОАЭ в организациях Госстандарта. Белорусская сторона готова рассмотреть и реализовать предложения своих коллег, предоставив как теоретические знания, так и возможность получения практических навыков в испытательных лабораториях.

Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах проявил интерес к опыту обеспечения соответствия белорусской продукции европейским стандартам, поскольку это очень строгие требования, а также применяемым технологиям в области стандартизации.

Присутствовавший на встрече директор БелГИСС Александр Скуратов рассказал о работах, проводимых по переводу процедур разработки стандартов в электронную форму, разработке SMART-стандартов, отметив, что в этом направлении Беларусь следует подходу и опыту международных организаций по стандартизации.