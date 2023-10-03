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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАЗ И ГАЗПРОМ РАССМАТРИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ


11:18 04.10.2023

Делегация группы компаний «Газпром» во главе с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым 3 октября посетила ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе встречи с генеральным директором БЕЛАЗа Сергеем Никифоровичем стороны рассмотрели приоритетные направления в сфере импортозамещения и обсудили перспективные инновационные разработки БЕЛАЗа в области использования природного газа в качестве моторного топлива для карьерной техники.

Российская делегация ознакомилась с ключевыми производственными площадками нашей компании. Гости интересовались ходом модернизации предприятия, особенностями процесса сборки карьерной техники, географией экспортных поставок. Заместителю главы ПАО «Газпром» Виталию Маркелову были представлены образцы инновационной карьерной техники БЕЛАЗ, в том числе и самосвал, работающий на природном газе.

После ознакомительной части визита на базе предприятия прошло совещание по вопросам взаимодействия ПАО «Газпром» и предприятий Беларуси с участием заместителя премьер-министра нашей страны Петра Пархомчика. Обсуждались вопросы участия белорусских производителей в закупках для нужд группы «Газпром», развития газотранспортной системы страны и инновации флагманов отечественного машиностроения в области использования газового топлива.
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