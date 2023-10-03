Предприятия Беларуси и Ульяновской области будут выпускать совместный продукт. Соглашение подписано 3 октября 2023 года в рамках визита делегации Ульяновской области в Минск.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, на площадке индустриального парка «Великий камень» председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и главе Ульяновской области Алексею Русских презентован запорный клапан с электроприводом производства ООО «Промсервис» (Димитровград) и ООО «КПСР Групп» (Минск), который компании будут изготавливать совместно.

Согласно договоренности, автоматическая задвижка будет выпускаться как в Минске, так и в Ульяновске. Белорусская компания будет изготавливать саму задвижку (регулирующий клапан), димитровградская – обеспечивать электронное управление. Затем компоненты будут отправлены на обе площадки, на которых планируется осуществление финальной сборки продукта.

Новая задвижка будет применяться в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заместив ранее импортируемые аналоги.

Еще одно соглашение подписано между ПОЭЗ «Ульяновск» и индустриальным парком «Великий камень». Оно нацелено на совместный поиск инвесторов, промышленную кооперацию и совместную проработку новых логистических маршрутов.