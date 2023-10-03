Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник 3 октября 2023 г. обсудил с официальной делегацией Никарагуа во главе с советником президента этой страны по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Факундо Ортегой Мурильо вопросы и перспективы двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Лауреано Факундо Ортега Мурильо выразил заинтересованность в организации поставок большой партии техники предприятий Минпрома различного назначения (дорожно-строительной, сельскохозяйственной, пассажирской и др.) для муниципальных нужд, а также для реализации крупных инфраструктурных, транспортно-логистических проектов.

Александр Рогожник заверил никарагуанскую сторону в том, что Министерство промышленности окажет необходимое содействие в реализации проектов по поставке техники в Никарагуа.

По итогам переговоров стороны условились сформировать перечень необходимых видов техники для подготовки коммерческих предложений и сроков поставок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, участие в переговорах приняли с белорусской стороны заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик, представители Министерства иностранных дел, крупнейших предприятий системы Министерства промышленности, с никарагуанской – представители профильных министерств.