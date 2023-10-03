ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И НИКАРАГУА ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПОСТАВОК БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ


09:16 04.10.2023

Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник 3 октября 2023 г. обсудил с официальной делегацией Никарагуа во главе с советником президента этой страны по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Факундо Ортегой Мурильо вопросы и перспективы двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Лауреано Факундо Ортега Мурильо выразил заинтересованность в организации поставок большой партии техники предприятий Минпрома различного назначения (дорожно-строительной, сельскохозяйственной, пассажирской и др.) для муниципальных нужд, а также для реализации крупных инфраструктурных, транспортно-логистических проектов.

Александр Рогожник заверил никарагуанскую сторону в том, что Министерство промышленности окажет необходимое содействие в реализации проектов по поставке техники в Никарагуа.

По итогам переговоров стороны условились сформировать перечень необходимых видов техники для подготовки коммерческих предложений и сроков поставок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, участие в переговорах приняли с белорусской стороны заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик, представители Министерства иностранных дел, крупнейших предприятий системы Министерства промышленности, с никарагуанской – представители профильных министерств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2023
валюта курс
EUR 3.4938
USD 3.3326
RUB 3.3539
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4889 -0.0029
USD 3.3326 +0.0288
RUB 3.3539 -0.014
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4930
USD 3.3250 3.3300
RUB 3.3370 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 04.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0460 1.0497
EUR/RUB 103.9000 104.6000
USD/RUB 99.1000 99.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте