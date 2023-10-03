|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
13:36 03.10.2023
Делегация Ульяновской области под руководством главы региона Алексея Русских посетит Беларусь. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.
Согласно информации, в пятницу, 6 октября, в Минске состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ульяновской области, где стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.
По итогам заседания планируется подписание соглашений о сотрудничестве.
Между Минском и Ульяновской областью налажены дружеские и деловые связи. Предстоящий осенний визит обсуждался в ходе встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и главы Ульяновской области Алексея Русских в рамках X Форума регионов Беларуси и России в Уфе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2023
Курсы в банках
на 03.10.2023
Конвертация в банках
на 03.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте