МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ

13:36 03.10.2023 Делегация Ульяновской области под руководством главы региона Алексея Русских посетит Беларусь. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома. Согласно информации, в пятницу, 6 октября, в Минске состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ульяновской области, где стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. По итогам заседания планируется подписание соглашений о сотрудничестве. Между Минском и Ульяновской областью налажены дружеские и деловые связи. Предстоящий осенний визит обсуждался в ходе встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и главы Ульяновской области Алексея Русских в рамках X Форума регионов Беларуси и России в Уфе.