МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ И БУРЯТИИ ПРОЙДЕТ В УЛАН-УДЭ

11:52 03.10.2023 Делегация Беларуси во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым прибыла в Улан-Удэ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в программе визита - участие во втором заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Бурятии Российской Федерации. Кроме того, планируется посещение особой экономической зоны «Байкальская гавань», промышленного парка Республики Бурятия, Улан-Удэнского авиационного завода, центра предпринимательства «Мой бизнес», Республиканского клинического лечебно-реабилитационного центра «Центр восточной медицины».