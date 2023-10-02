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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ И БУРЯТИИ ПРОЙДЕТ В УЛАН-УДЭ


11:52 03.10.2023

Делегация Беларуси во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым прибыла в Улан-Удэ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в программе визита - участие во втором заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Бурятии Российской Федерации.

Кроме того, планируется посещение особой экономической зоны «Байкальская гавань», промышленного парка Республики Бурятия, Улан-Удэнского авиационного завода, центра предпринимательства «Мой бизнес», Республиканского клинического лечебно-реабилитационного центра «Центр восточной медицины».
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