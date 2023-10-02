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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД ПРЕДСТАВИТ СВОЙ ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В АСТАНЕ


09:23 03.10.2023

Белорусская железная дорога 3 октября 2023 года совместно с Казахстанскими железными дорогами проведет в Астане круглый стол по продвижению транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта при перевозке грузов в сообщении между Беларусью и Казахстаном.

В рамках мероприятия Белорусская железная дорога и АО «НК «Казахстанские железные дороги» презентуют свои технологические и логистические возможности в обеспечении перевозок казахстанских и белорусских внешнеторговых грузов. Также участники встречи обсудят перспективы развития уже существующих проектов и актуальных транспортно-логистических решений, обменяются мнениями и предложениями по развитию экспортно-импортных и транзитных перевозок грузов.

Круглый стол пройдет под председательством первого заместителя начальника БЖД Петра Дулуба и управляющего директора по производственным вопросам АО «НК «Казахстанские железные дороги» Бауыржана Урынбасарова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, к участию в круглом столе также приглашены казахстанские транспортные ассоциации и союзы, предприятия-экспортеры горнодобывающей, нефтехимической, сталелитейной, машиностроительной продукции, логистические и вагонные железнодорожные операторы, экспедиторские компании, белорусские концерны, производители и экспортеры нефтехимической, лесной, пищевой промышленности и т. д.

Белорусская железная дорога 4-6 октября 2023 года примет участие в 26-й Казахстанской Международной выставке «Транспорт и Логистика 2023», которая пройдет в Международном выставочном центре EXPO в Астане.

TransLogistica Kazakhstan – самая крупная выставка транспортно-логистических услуг и технологий в Центральной Азии, ежегодно демонстрирующая актуальные решения для транспортной и складской логистики.

В этом году в рамках выставки планируется насыщенная деловая программа – международный форум, конференции, презентации компаний. Белорусская железная дорога участвует в мероприятии в качестве экспонента.

Свои возможности на выставке продемонстрирует и государственное предприятие «БТЛЦ» – официальный экспедитор Белорусской железной дороги.

На стенде белорусская магистраль представит свой транзитный потенциал и транспортно-логистические возможности, проведет консультации по вопросам перевозок грузов в сообщении Беларусь – Казахстан с грузовладельцами, операторами подвижного состава, логистическими и стивидорными компаниями.

Делегация БЖД также примет участие в VI международном транспортно-логистическом бизнес-форуме NEW SILK WAY.

Кроме того, в рамках визита белорусских железнодорожников в Казахстан запланировано проведение ряда встреч и переговоров с руководством и специалистами АО «НК «Казахстанские железные дороги», казахстанскими грузовладельцами, логистическими и операторскими компаниями и грузоотправителями.
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