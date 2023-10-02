Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует наладить более активное взаимодействие с предприятиями АПК Краснодарского края Российской Федерации как по поставкам зерна и семян масличных культур в Беларусь, так и по экспорту белорусских кормовых добавок и молочной продукции. Об этом заявил заместитель начальника управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Александр Шведов во время практического семинара для краснодарских сельхозпроизводителей.

Мероприятие было организованно при содействии Центра поддержки экспорта Краснодарского края, с которым у БУТБ имеется соглашение о сотрудничестве.

Рассказывая о возможностях биржевой торговой платформы, представитель БУТБ акцентировал внимание на широкой географии экспорта товаров сельскохозяйственной группы. Так, в январе-сентябре 2023 г. белорусские участники торгов поставляли продукцию АПК в 13 стран, а в пятерку основных рынков сбыта вошли Россия, Швейцария, Эстония, Казахстан и Литва. Что касается структуры экспортных сделок, то наибольший объем продаж обеспечило рапсовое масло — почти 46% от всего объема экспорта сельхозпродукции. Высоким спросом у зарубежных покупателей также пользовались свекловичный жом и меласса, молокопродукты и кожа «вет-блю».

«Одно из преимуществ белорусской биржевой площадки — это возможность заключать сделки не только с компаниями из Республики Беларусь, но и с контрагентами из третьих стран. Причем, согласно статистике за 9 месяцев этого года, наиболее активно транзитный потенциал биржи используют российские предприятия. Считаю, что для краснодарских сельхозпроизводителей это тоже очень перспективное направление работы на биржевой платформе», - подчеркнул Александр Шведов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам января-сентября 2023 г. сумма сделок, заключенных на БУТБ субъектами хозяйствования Краснодарского края, выросла более чем 10 раз. Основу биржевого товарооборота Беларуси с данным регионом РФ составила продукция деревообработки, строительные материалы, зерновые и аминокислоты.