ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ НАМЕРЕНА УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


13:16 02.10.2023

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует наладить более активное взаимодействие с предприятиями АПК Краснодарского края Российской Федерации как по поставкам зерна и семян масличных культур в Беларусь, так и по экспорту белорусских кормовых добавок и молочной продукции. Об этом заявил заместитель начальника управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Александр Шведов во время практического семинара для краснодарских сельхозпроизводителей.

Мероприятие было организованно при содействии Центра поддержки экспорта Краснодарского края, с которым у БУТБ имеется соглашение о сотрудничестве.

Рассказывая о возможностях биржевой торговой платформы, представитель БУТБ акцентировал внимание на широкой географии экспорта товаров сельскохозяйственной группы. Так, в январе-сентябре 2023 г. белорусские участники торгов поставляли продукцию АПК в 13 стран, а в пятерку основных рынков сбыта вошли Россия, Швейцария, Эстония, Казахстан и Литва. Что касается структуры экспортных сделок, то наибольший объем продаж обеспечило рапсовое масло — почти 46% от всего объема экспорта сельхозпродукции. Высоким спросом у зарубежных покупателей также пользовались свекловичный жом и меласса, молокопродукты и кожа «вет-блю».

«Одно из преимуществ белорусской биржевой площадки — это возможность заключать сделки не только с компаниями из Республики Беларусь, но и с контрагентами из третьих стран. Причем, согласно статистике за 9 месяцев этого года, наиболее активно транзитный потенциал биржи используют российские предприятия. Считаю, что для краснодарских сельхозпроизводителей это тоже очень перспективное направление работы на биржевой платформе», - подчеркнул Александр Шведов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам января-сентября 2023 г. сумма сделок, заключенных на БУТБ субъектами хозяйствования Краснодарского края, выросла более чем 10 раз. Основу биржевого товарооборота Беларуси с данным регионом РФ составила продукция деревообработки, строительные материалы, зерновые и аминокислоты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2023
валюта курс
EUR 3.4868
USD 3.2851
RUB 3.3821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4918 +0.0218
USD 3.3038 +0.0187
RUB 3.3679 -0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4920 3.4900
USD 3.2990 3.3030
RUB 3.3550 3.3630
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0575
EUR/RUB 103.7000 104.3000
USD/RUB 98.1200 98.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте