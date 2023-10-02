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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 340 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ЕС ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
12:00 02.10.2023
С начала 2023 года более 340 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января безвизом воспользовались 340 947 проживающих в соседних с Беларусью странах Евросоюза: 207 745 граждан Литвы, 78 045 граждан и 24 014 неграждан Латвии, а также 31 143 гражданина Польши», - говорится в сообщении.
В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 725 933 иностранца: 456 008 граждан Литвы, 166 179 граждан и 50 893 негражданина Латвии, а также 52 853 гражданина Польши.
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