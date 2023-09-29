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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА НА «ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН» ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ НА $64 МЛН


09:22 02.10.2023

Общая сумма коммерческих документов (соглашений, протоколов, контрактов), подписанных предприятиями Министерства промышленности Беларуси в рамках проходившей 25-27 сентября 2023 г. в Астане международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан», составила около $64 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в форуме участвовали крупнейшие предприятия отрасли – ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «БМЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «МЭТЗ имени В.И.Козлова», ОАО «БАТЭ», ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «УКХ «Горизонт», ОАО «Интеграл», а также ООО «ПОЖСНАБ».

Его итоги ознаменовались высокой деловой активностью участников, сумма подписанных документов значительно превзошла ожидания.

Заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик принял участие во встречах и переговорах с руководством Казахстана.

Обсуждены актуальные вопросы развития белорусско-казахстанских отношений, в том числе в сфере развития промышленной кооперации. Среди них – возможность реализации в Казахстане проекта по локализации лесопожарного трактора, совместного производства электрического пассажирского транспорта, углубления локализации сборочного производства лифтового оборудования и др.

По результатам обсуждения достигнута договоренность об их детальном рассмотрении с участием промышленных предприятий.
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