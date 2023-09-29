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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» И ОЭЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:54 29.09.2023
Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» и АО «ОЭЗ Санкт-Петербурга» 28 сентября 2023 года подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает сайт СЭЗ, документ подписан в рамках Международного форума особых экономических зон-2023, который проходит 28-30 сентября в Липецке.
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