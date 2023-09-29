МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» И ОЭЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

14:54 29.09.2023 Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» и АО «ОЭЗ Санкт-Петербурга» 28 сентября 2023 года подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщает сайт СЭЗ, документ подписан в рамках Международного форума особых экономических зон-2023, который проходит 28-30 сентября в Липецке.