Стенд ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) представлен на международной выставке Ulaanbaatar Partnership, которая с 28 сентября проходит в Улан-Баторе (Монголия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, посетители стенда могут не только ознакомиться с возможностями белорусской биржевой площадки и проконсультироваться по вопросам аккредитации и получения ЭЦП, но и в режиме онлайн понаблюдать за ходом биржевых торгов по разным товарным направлениям, а также изучить актуальные заявки на покупку и продажу, размещенные белорусскими предприятиями.

Участие в форуме является частью комплекса совместных мероприятий, проводимых биржей и ее брокером КОО «Юнайтед Мерес Машинери» с целью организации биржевой торговли между Монголией и Беларусью.

Ulaanbaatar Partnership - крупнейшее многоотраслевое выставочное мероприятие в столице Монголии, которое ежегодно собирает сотни компаний из сфер сельского хозяйства, машиностроения, нефтепереработки, строительства и легкой промышленности.