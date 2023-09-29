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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ПРЕДСТАВИЛА СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В УЛАН-БАТОРЕ
11:43 29.09.2023
Стенд ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) представлен на международной выставке Ulaanbaatar Partnership, которая с 28 сентября проходит в Улан-Баторе (Монголия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, посетители стенда могут не только ознакомиться с возможностями белорусской биржевой площадки и проконсультироваться по вопросам аккредитации и получения ЭЦП, но и в режиме онлайн понаблюдать за ходом биржевых торгов по разным товарным направлениям, а также изучить актуальные заявки на покупку и продажу, размещенные белорусскими предприятиями.
Участие в форуме является частью комплекса совместных мероприятий, проводимых биржей и ее брокером КОО «Юнайтед Мерес Машинери» с целью организации биржевой торговли между Монголией и Беларусью.
Ulaanbaatar Partnership - крупнейшее многоотраслевое выставочное мероприятие в столице Монголии, которое ежегодно собирает сотни компаний из сфер сельского хозяйства, машиностроения, нефтепереработки, строительства и легкой промышленности.
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