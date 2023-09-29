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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ШЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В МОНГОЛИИ
09:22 29.09.2023
Коллективная экспозиция Made in Belarus представлена на международной выставке Ulaanbaatar Partnership, которая проходит с 28 сентября по 1 октября в Улан-Баторе (Монголия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, на выставке Беларусь представляют шесть предприятий: производители продуктов питания, продукции машиностроения, техники двойного назначения и потребительских товаров.
Несмотря на большой рынок кашемировой продукции в Монголии, впервые на выставке Ulaanbaatar Partnership ОАО «Витебские ковры» презентуют новинки образцов ковровых изделий из полипропилена и классические коллекции ковров, в том числе с высоким содержанием натуральных материалов (90%).
Широкий ассортимент своей продукции, включая стерилизованное молоко, сыр, молоко сухое обезжиренное, сыворотку молочную, сладкосливочное масло, глазированные сырки, молочные коктейли и продукты без лактозы представляет Минский молочный завод № 1.
Минский автомобильный завод и ОАО «Гомсельмаш» знакомят посетителей выставки с широкой линейкой производимой продукции, которая может быть доработана с учетом требований страны и исходя из целей применения.
Образцы электротехнической и оптико-механической продукции представляют Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО и ОАО «Зенит».
Накануне выставки члены белорусской делегации провели ряд В2В-встреч, переговоров, в частности с руководством крупнейшей торговой компании Монголии Nomin United по вопросам вхождения в сеть и торговый центр E-mart.
27 сентября состоялась встреча членов делегации с послом Дмитрием Гореликом, на которой обсуждены вопросы активизации торгово-экономических отношений, а также особенности и условия продвижения белорусских товаров на монгольский рынок.
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